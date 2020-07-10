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Алмазбека Атамбаева перевели обратно в СИЗО после госпитализации с пневмонией

Он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Фото : Fergana.agency10 июля 2020, 02:00

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылечился от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО, передает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ КР. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, - рассказали в ГКНБ.

30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы.


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