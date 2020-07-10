Алмазбека Атамбаева перевели обратно в СИЗО после госпитализации с пневмонией
Он находится под круглосуточным наблюдением врачей.
Фото : Fergana.agency10 июля 2020, 02:00
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылечился от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО, передает zakon.kz.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.
Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ КР. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, - рассказали в ГКНБ.
30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031310-82d4ee6d29520105cde260b3e4ead00b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...