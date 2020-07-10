10 июля на территории РК ожидается погода без осадков

На севере – ночью и утром туман, на юго-востоке возможен град..

Под влиянием высотной ложбины в восточной половине РК ожидаются дожди с грозами, на остальной территории погода - без осадков.

Местами сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – ночью и утром туман, на юго-востоке возможен град.

В Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Жамбылской области местами – град. Ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами – туман, в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, на юге Актюбинской, Кызылординской областях днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской, местами Туркестанской, Жамбылской областях, на западе Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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