Верховный суд США отказал Трампу в неприкасаемости

Вердикты одобрены семью против двух судей Верховного суда.

Верховный суд США в четверг, 9 июля, признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

В то же время судьи решили "пока" отказать в предоставлении этих документов контролируемым демократами комитетам по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против высказались двое.

Доступа к финансовым документам Трампа за последние восемь лет добивается прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс, расследующий возможное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа.

Требование обращено к фирме Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью Трампа, а также к немецкому банку Deutsche Bank и американскому Capital One.

Точка в споре между Трампом и Вэнсом еще не поставлена

Мы, само собой разумеется, выполним решения судов в последней инстанции, - заявил в четверг Deutsche Bank. В его сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательств финансовый институт с уважением относится к юридическим процедурам в США и ведет себя абсолютно нейтрально.

Агентство dpa, в свою очередь, подчеркивает, что Верховный суд пока лишь признал за прокуратурой право ознакомиться с документами Трампа, но не постановил выдать их. Поэтому в споре между Трампом и прокурором Вэнсом еще не поставлена точка.

Сам Трамп после решения Верховного суда заявил в Twitter о "политическом преследовании" своей персоны.

Верховной суд отправил дело в суд нижней инстанции. Это политизированный судебный процесс. Я выиграл в "мюллеровской" охоте на ведьм (расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США - Ред.) и других битвах, и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке. Это нечестно по отношению к этому президенту или администрации, - говорится в сообщении.

Демократы в конгрессе требуют предоставить им финансовые документы Трампа и его семьи, поскольку рассчитывают найти в них нарушения. Повестки были выданы еще в апреле 2019 года комитетами по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей в связи с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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