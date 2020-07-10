В Кыргызстане из-за роста зараженных КВИ ограничили въезд на Иссык-Куль

Населению рекомендуется проведение дезинфекционных мероприятий на прилегающих территориях.

В Иссык-Кульской области Кыргызстана на заседании областного оперативного штаба 9 июля принято решение о приостановлении межрегиональных и внутриобластных пассажирских перевозок на 10 дней, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Кабар"

Как сообщает пресс-служба полпредства, разрешается деятельность микроавтобусов, имеющих договоренность с туроператорами.

Службы такси должны придерживаться санэпидемнорм и не допускать заполнения салона автомобиля на более чем 70% от количества посадочных мест. Соответствующие структуры будут вести контроль за ценовой политикой служб такси.

Населению рекомендуется проведение дезинфекционных мероприятий на прилегающих территориях.

Также, как уточнили агентству в ведомстве, туристы могут заезжать в область только на частных авто.

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