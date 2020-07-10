Около 17 тыс. медицинских масок нашли в багажнике столичного перекупщика

В отношении задержанного принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Транспортные полицейские изъяли около 17 тысяч медицинских масок из незаконной продажи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на парковке железнодорожного вокзала города Нур-Султан по подозрению в причастности к незаконной предпринимательской деятельности установили и задержали мужчину.

На своей автомашине марки "Kia Cerato" он привез для реализации медицинские маски без каких-либо сопроводительных документов. Общее количество масок составило 16 950 штук на сумму 728 850 тенге, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.

По словам мужчины он приобрел этот товар через сайт объявлений для дальнейшей их продажи с целью выгоды.

В настоящее время в отношении задержанного принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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