В США задержали профессора по обвинению в работе на Китай

США обвиняют КНР в целенаправленной кампании получения технологий и знаний из США в обход американского законодательства.

Ученый Сун Го Чжэн задержан в США по обвинению в работе на КНР, сообщило в четверг в пресс-релизе министерство юстиции США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Исследователь и профессор ревматологии, имеющий крепкие связи с Китаем, задержан до суда без возможности залога по обвинению в мошенничестве с грантами. Он не раскрывал информацию о том, что участвовал в сложной схеме по использованию грантов примерно на 4,1 миллиона долларов от Национальных институтов здравоохранения (США) для того, чтобы развить технические знания КНР в области ревматологии и иммунологии, - говорится в заявлении минюста.

Ученого, который работал в Университете штата Огайо, также обвиняют в даче ложных показаний.

Задержание произошло еще 22 мая, но публично о нем было объявлено в четверг. Сун Го Чжэн был арестован при пересадке на рейс в Китай в Анкоридже, штат Аляска.

Мы вновь сталкиваемся с тем, что профессор американского университета... сознательно не упоминал о своих связях с китайским университетом и получении денег от правительства Китая с тем, чтобы получить миллионы долларов грантов в США, - заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс. По его словам, таких дел в США много.

США обвиняют КНР в целенаправленной кампании получения технологий и знаний из США в обход американского законодательства. Директор Центра по национальной контрразведке и безопасности США Билл Иванина заявил ранее, что США в прошлом году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР.

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