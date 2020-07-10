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Больше 12 тонн гуманитарной помощи доставили в Нур-Султан из России

Всего двумя рейсами авиации МЧС России в Нур-Султан доставлено порядка 25,3 тонн гуманитарной помощи.

Фото : eadaily10 июля 2020, 08:42

Борт МЧС России доставил в Нур-Султан свыше 12 тонн гуманитарной помощи в виде медикаментов, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

10 июля самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в город Нур-Султан Республики Казахстан более 12 тонн гуманитарных грузов. В качестве гуманитарной помощи населению направлены медикаменты, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия, - сказали в пресс-службе министерства РФ.

Всего во исполнение распоряжения правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией двумя рейсами авиации МЧС России в Нур-Султан доставлено порядка 25,3 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, ранее авиация ведомства доставила в Казахстан группировку медицинских специалистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля на брифинге сообщила, что Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус. Дипломат сообщила, что первая партия медицинской помощи от российских НКО будет доставлена в центральноазиатскую республику 15 июля.


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