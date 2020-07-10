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Подпольную аптеку развернули в магазине косметики в Алматы

За последние три дня пресечено 11 фактов незаконной реализации лекарственных средств и медицинских изделий.

Фото : Polisia.kz.10 июля 2020, 08:54

В Алматы в магазине косметики развернули подпольную аптеку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее информировалось, что в Департаменте полиции Алматы в целях недопущения необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, предупреждения незаконной их реализации, были созданы специальные мобильные группы.

За три дня пресечено 11 фактов незаконной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. В ходе обысков изъято 1.200 упаковок, в которых находилось 24.000 лекарственных средств, а также 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Среди изъятого также имеется парацетомол китайского производства. В настоящее время устанавливается канал поставки данного препарата в Казахстан. По всем указанным фактам проводится досудебное расследование, – резюмировал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Также сотрудниками Управления криминальной полиции совместно с представителями ДЭР по городу Алматы задержаны двое граждан, которые в магазине по продаже косметики развернули подпольную аптеку, реализовывая там лекарственные препараты. На данный вид деятельности лицензии магазин не имел, соответственно. В ходе проведения следственных мероприятий на вышеуказанном объекте всего изъято свыше 11 тысяч таблеток различных наименований и более 100 ампул на общую сумму 1 миллион 119 тысяч 200 тенге.


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