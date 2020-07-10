Санаторий "Almaty Resort" - отличное решение для отдыха всей семьей

Десятки тысяч гостей убедились в этом на собственном опыте.

Санаторий "Almaty Resort" Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан - это лечебно оздоровительный комплекс оказывающий медицинские и оздоровительные услуги высокого класса. Десятки тысяч гостей убедились в этом на собственном опыте, сообщает zakon.kz.

Медицинский блок. В санатории на сегодняшний день применяются новейшие технологии отечественной курортологии и физиотерапии эффективно сочетающихся с лучшими мировыми достижениями медицины. Здесь Вы можете пройти медицинское обследование и получить необходимое лечение, среди них:

- общеоздоровительное лечение;

- лечебно-восстановительная терапия;

- медицинская реабилитация с использованием природных, климатических и других лечебных факторов различным профилям, включая болезни системы кровообращения, нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, органов дыхания, пищеварения, нарушения обмена веществ и др.

Полноценная диагностическая база. Собственная диагностическая база санатория позволяет проводить комплексное обследование с использованием полного набора лабораторных и инструментальных исследований, включая ультразвуковые, эндоскопические и другие методы. В санатории разработаны специальные диагностические программы Check Up, которые позволяют оперативно провести обследование организма, исходя из целей гостя.

Фитолечение. В лечебные программы входит прием фиточая, который содержит уникальный набор биологически активных веществ – сбалансированный состав растительных экстрактов, витаминов и минералов, что позволяет получать двойной эффект за счет правильного их сочетания.

Индивидуально. Лечебные программы санатория универсальны. Специалисты санатория корректируют их в зависимости от индивидуальных особенностей каждого гостя. При назначении лечения учитывается множество факторов. Это позволяет решать проблемы гостя наилучшим образом.

Комплексно. В санатории врачи исходят из понимания целостности человека. Они не лечат отдельные органы, они лечат организм целиком. Это приводит к эффективному лечению причин заболевания, а не симптомов.

Комфортно. Для каждого гостя разрабатывается персональное расписание процедур. По просьбе пациента оно может корректироваться.

Развлекательно. Для гостей во время пребывания организован просмотр фильмов и мультфильмов, бильярдный зал, универсальная игровая площадка, бассейн крытый и открытый, тренажёрный зал с кардио и силовыми залами, турецкий хамам и финская сауна, настольный теннис.

Также, санаторий "Almaty Resort" возобновивший свою деятельность в мае после снятия карантина, продолжает работать и оказывать услуги в штатном режиме, без изменений.

Отдел бронирования: +7 701 743 64 33, 7 727 300 34 00, @almaty_resort, www.almatyresort.kz

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