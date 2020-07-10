Взыскание алиментов станет приоритетным для судебных исполнителей Казахстана

Ранее бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными, сообщает пресс-служба Минюста.

Судебные исполнители будут взыскивать алименты в первоочередном порядке. Теперь за промедление по такого рода делам частного судебного исполнителя могут лишить лицензии, передает zakon.kz.

27 июня Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства". Основной акцент в законе ставится на своевременную защиту прав граждан путем улучшения качества исполнительного производства, в частности по социально значимым категориям дел.

В пресс-службе министерства юстиции сообщили, что принятыми поправками закрепляется приоритетность исполнения частными судебными исполнителями исполнительных документов о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

Если раньше бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными. То теперь не принятие в течение одного месяца принудительного исполнения по таким производствам может привести в лишению лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя. Кроме того предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты придается статус исполнительного документа, - говорится в сообщении.

Эта мера позволит гражданам, чьи права нарушил работодатель быстро решить вопросы взыскания заработной платы, экономя время на суды и судебные расходы.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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