Еще 538 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выписаны из больниц – 31 815 человек.

Фото : 24tv.ua

В Казахстане 538 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. Из них: в городе Нур-Султан - 70,

в городе Шымкент - 17,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 92,

в Алматинской области - 20,

в Атырауской области - 112,

в Восточно-Казахстанской области - 16,

в Западно-Казахстанской области - 45,

в Карагандинской области - 81

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области - 24,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области -10,

в Туркестанской области - 22, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Всего в стране выздоровели – 31 815 человек от COVID-19.

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