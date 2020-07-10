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Еще 538 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выписаны из больниц – 31 815 человек.

Фото : 24tv.ua10 июля 2020, 09:33

В Казахстане 538 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Из них: в городе Нур-Султан - 70,
в городе Шымкент - 17,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 92,
в Алматинской области - 20,
в Атырауской области - 112,
в Восточно-Казахстанской области - 16,
в Западно-Казахстанской области - 45,
в Карагандинской области - 81
в Костанайской области - 17,
в Кызылординской области - 24,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области -10,
в Туркестанской области - 22, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровели – 31 815 человек от COVID-19.


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