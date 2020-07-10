Житель США может быть первым успешно вакцинированным против COVID-19

Мужчине предстоит пройти тестирование в октябре.

Житель штата Мэриленд считает, что он может быть одним из первых людей, успешно вакцинированных против коронавируса после участия в тестах, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Аспиранту-иммунологу Дэвиду Рейчу сделали инъекцию в ходе тестов в Университете Мэрилэнда в мае. Там над созданием вакцины работают американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая фирма BioNTech.

Согласно ранним результатам, вакцина стимулировала рост антител.

Дэвид не уверен, получил ли он настоящую вакцину или физраствор (плацебо), но после небольшой реакции организма от второй дозы он убежден, что он один из очень немногих людей в мире, вакцинированных против коронавируса.

Мужчине предстоит пройти тестирование в октябре, которое покажет, выработался ли у него иммунитет против вируса.

Если испытание окажется успешным, Pfizer заявила, что произведет 100 миллионов доз до конца года и более миллиарда доз в следующем году.

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