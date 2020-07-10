Погоня за полицейским: в Уральске антикоррупционщик пересек двойную сплошную

Водителя иномарки могут лишить прав на шесть месяцев.

Сотрудника антикоррупционной службы, гнавшегося за полицейским авто, привлекут к адмответственности в Уральске, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Мой ГОРОД", в отношении него был составлен административный протокол за грубое нарушение ПДД.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26 июня водитель авто марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, пересек двойную сплошную линию .

По данному факту составлен административный протокол по статье 596 ч.3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Дело передано в суд, - отметили в ведомстве.

Водителя иномарки, согласно статье, могут лишить права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. 30 июня в пресс-службе департамента полиции сообщили, что они до сих пор не могут установить личность водителя Toyota. Однако позже в этот же день очевидец прислал фото автомобиля, стоявшего возле здания антикоррупционной службы. Позже выяснилось, что гнавшаяся за полицейской машиной Toyota с российским номером принадлежит сотруднику антикоррупционной службы.

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