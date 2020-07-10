Курс доллара вырос еще на 1,5 тенге

В обменниках доллары покупают/продают по 412,5-414 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 412,23 тенге (+1,53), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 412,5-414 тенге, евро - 464,7-466,7 тенге, рос. рубль - 5,8-5,85 тенге.

Между тем цены на нефть продолжают снижаться.

Накануне на торгах стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,53%, до $43,06 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах NYMEX подешевели на 0,66%, до $40,63 долларов за баррель.

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