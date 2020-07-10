100-летнего ветерана ВОВ убили в России

Тело мужчины было обнаружено в его частном доме.

Следственный комитет по Республике Башкортостан расследует разбойное нападение и убийство 100-летнего жителя Кигинского района – ветерана Великой Отечественной войны, передает zakon.kz со ссылкой на СК по региону.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза 9 июля.

В настоящее время с целью расследования дела создана следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и Министра внутренних дел республики.

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