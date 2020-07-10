Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы в выходные не будет работать общественный транспорт

Работы возобновятся в понедельник в 6 утра.

Фото : Акимат Алматы10 июля 2020, 11:54

11 и 12 июля в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает zakon.kz.

Напоминаем, что в связи с усилением карантинных мероприятий, на выходных (11,12 июля) работа общественного транспорта Алматы, в том числе и метрополитена будет приостановлена, - говорится в сообщении транспортного холдинга Алматы.

Работы возобновятся в понедельник, 13 июля в 6 утра.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты