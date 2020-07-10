В Алматы в выходные не будет работать общественный транспорт

Работы возобновятся в понедельник в 6 утра.

11 и 12 июля в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает zakon.kz.

Напоминаем, что в связи с усилением карантинных мероприятий, на выходных (11,12 июля) работа общественного транспорта Алматы, в том числе и метрополитена будет приостановлена, - говорится в сообщении транспортного холдинга Алматы.

Работы возобновятся в понедельник, 13 июля в 6 утра.

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