В Алматы в выходные не будет работать общественный транспорт
Работы возобновятся в понедельник в 6 утра.
Фото : Акимат Алматы10 июля 2020, 11:54
11 и 12 июля в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает zakon.kz.
Напоминаем, что в связи с усилением карантинных мероприятий, на выходных (11,12 июля) работа общественного транспорта Алматы, в том числе и метрополитена будет приостановлена, - говорится в сообщении транспортного холдинга Алматы.
Работы возобновятся в понедельник, 13 июля в 6 утра.
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