Обнародована предсмертная записка мэра Сеула

Он попросил прощения.

Погибший 9 июля мэр Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед гражданами и семьей. Текст записки приводит агентство Yonhap, передает zakon.kz.

Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в моей жизни. Я прошу прощения у своей семьи, которой причинил только боль. Пожалуйста, кремируйте мое тело и развейте прах над могилой моих родителей. Прощайте, - гласила надпись.

Об исчезновении мэра сообщила его дочь, когда он ушел из дома. Позднее до него было невозможно дозвониться. Политик также не явился на работу.

Полиция организовала поиски, в результате которых было найдено тело чиновника. Предположительно, он совершил суицид. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Пак Вон Сун исчез вскоре после прозвучавших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах со стороны секретарши. По ее словам, они начались с момента ее выхода на работу в мэрию в 2017 году. Пак Вон Сун якобы отправлял подчиненной свои интимные фотографии, а также домогался ее физически.

Пак, член правящей Демократической партии, занимал пост мэра Сеула с 2011 года и считался потенциальным кандидатом на президентские выборы 2022 года.

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