В УЕФА сообщили о важных изменениях в проведении Лиги чемпионов

УЕФА будет следить за развитием ситуации и сообщать о любом полном или частичном снятии ограничений в соответствующее время.

Исполнительный комитет УЕФА принял несколько решений, касающихся соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы как текущего, приостановленного сезона, так и будущего, в котором примут частие казахстанские футбольные клубы, передает zakon.kz.

В свете текущей ситуации Исполнительный комитет УЕФА счел целесообразным сделать вывод о том, что матчи УЕФА должны проходить за закрытыми дверями без зрителей до дальнейшего уведомления. Это решение было принято по согласованию с национальными ассоциациями и властями Лиги чемпионов УЕФА 2019/20, Лиги Европы УЕФА 2019/20 и финальных восьми турниров Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2019/20, в которых принимают участие Португалия, Германия и Испания. Это ограничение также будет распространяться на оставшиеся матчи в Лиге УЕФА 2019/20.

В любом случае и независимо от будущего решения по соображениям спортивной справедливости квалификация Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 и этапа Лиги Европы УЕФА 2020/21 пройдет в формате один тур-один матч

УЕФА будет следить за развитием ситуации и сообщать о любом полном или частичном снятии ограничений в соответствующее время.

Кроме того, принят протокол УЕФА по проведению матчей с учетом санитарно-гигиенических процедур, а также утверждены эксплуатационные протоколы, которые будут применяться при проведении соревнований УЕФА.

В свете текущих неопределенностей, вызванных эпидемиологическим кризисом, который может повлиять на эксплуатационные возможности, и учитывая, что для запуска службы может потребоваться дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на Протокол УЕФА по возвращению в игру, Исполнительный комитет УЕФА решил отложить внедрение VAR (видеофиксация) на групповом этапе Лиги Европы УЕФА до сезона 2021/22, - сообщили в УЕФА.

VAR, тем не менее, остается подтвержденным на стартовом этапе соревнований на сезон-2020/21

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