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В Алматы назвали промежуточные итоги усиленного карантина

Количество активных горожан, которые выходят из домов, уменьшается.

Фото : Акимат Алматы10 июля 2020, 12:44

Заместитель акима Ержан Бабакумаров обсудил с главным санврачом, полицейскими и акимами районов карантин в Алматы. Оказалось, что в нескольких микрорайонах наблюдается высокий уровень концентрации населения. Акимам районов поручили усилить разъяснительную работу, передает zakon.kz.

В Алматы рассмотрели промежуточные итоги анализа соблюдения горожанами режима усиленного карантина. В совещании помимо Бабакумарова приняли участие главный санврач Жандарбек Бекшин, руководство Департамента полиции, а также акимы районов.

Количество активных горожан, вышедших из своих домашних зон, уменьшается. Однако анализ показывает, что сохраняется высокий уровень концентрации населения в ряде микрорайонов города. Акимам районов совместно с местной полицейской, эпидемиологической службами поручено обеспечить соблюдение горожанами введенных ограничительных мер. В частности, поручено усилить разъяснительную работу и обратную связь с населением. В местах массового скопления людей будет усилена работа по дезинфекционной обработке, - говорится в сообщении акимата Алматы.

Ежедневно в городе работают порядка 35 мобильных групп для обеспечения эпидемиологического режима. С 5 июля проведен мониторинг 1282 объектов, выявлено 121 нарушение режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановлена добровольно деятельность 63 объектов. Кроме того, мониторинговыми группами проводятся разъяснительные работы по объектам, чья деятельность разрешена и находятся на контроле, а также проводится мониторинг по фактам обращений горожан.


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