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В ЦОНе Алматы женщина родила девочку

Она пришла в ЦОН со своей знакомой, чтобы прописаться на ее жилплощади.

Фото : ЦОН10 июля 2020, 15:07

В ЦОНе Жетысуского района Алматы женщина родила ребенка. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью "Правительства для" граждан Мурат Жуманбай, передает zakon.kz.

Сегодня в ЦОНе Жетысуского района г.Алматы женщина родила девочку! Она пришла в ЦОН со своей знакомой, чтобы прописаться на ее жилплощади. Получила талон по предварительной брони на 12.00. Через 10 минут у нее начались схватки. Увидев это, исполняющий обязанности руководителя ЦОН Калмырза Сейтбеков сразу же повел ее в свой кабинет и положил на кушетку. Затем вызвал скорую помощь. Когда подъехала карета скорой помощи, ехать в роддом уже не было времени. В 12.30 в кабинете и.о. руководителя отдела родилась девочка. Это уже третий ребенок в семье, - сообщил Жуманбай на своей странице в Facebook.

Он поздравил новоиспеченных родителей с рождением дочери, отметив, что получить услугу молодая мама все-таки успела.

"Но призываем наших сограждан получать госуслуги онлайн, в том числе и оформление прописки", - резюмировал он.


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