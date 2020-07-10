Продаваемый в аптеках американский "Тамифлю" не из гумпомощи - Минздрав

Препарат "Тамифлю" (серия 633180, срок годности - июль 2024 г.) поступил в Казахстан по процедуре разового ввоза в экспертной упаковке.

В Минздраве опровергли предположение о том, что продаваемый в аптеках "Тамифлю" без инструкции на казахском и русском языках не из гуманитарной помощи, передает zakon.kz.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в связи с появившейся в социальных сетях и СМИ информацией о том, что в аптеках Казахстана якобы отпускают препараты, которые прибыли в качестве гуманитарной помощи, в частности препарат "Тамифлю", сообщает, что данная информация не соответствует действительности, - сказано в сообщении.

Накануне в соцсетях казахстанцы обратили внимание на то, что упаковка "Тамифлю" не соответствует требованиям Казахстана, поэтому предположили, что препарат поступил в продажу из поступившей гуманитарной помощи.



"Препарат "Тамифлю" (серия 633180, срок годности - июль 2024 г.) поступил в Казахстан по процедуре разового ввоза в экспертной упаковке, согласно действующему законодательству, и не имеет отношению к лекарственным средствам, которые прибыли гуманитарной помощью. В условиях пандемии, возросла потребность в препарате "Тамифлю" (Осельтамивир), капсулы 75 мг, вследствие чего производственные мощности не позволяют произвести необходимое количество препарата для казахстанского фармацевтического рынка. Для обеспечения возросшей потребности в препарате "Тамифлю" была осуществлена поставка препарата, произведенного на площадке Патеон Мэньюфэкчуринг Сервисэз ЛЛС. (Patheon Manufacturing Services Llc), США", - пояснили в Комитете.



Там указали, что "Тамифлю", произведенный в США, по качеству, эффективности и безопасности не отличается от зарегистрированного в РК.





Ввиду отличия упаковки от утвержденной, на картонную пачку нанесен стикер с основной информацией, а также приложена инструкция по применению на государственном и русском языках. Препарат "Тамифлю" является препаратом рецептурного отпуска. Кроме того, ранее главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщалось, что, в связи с пандемией, упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрацию в Республике Казахстан. В настоящее время серия препарата Тамифлю "633180" имеется в продаже в аптеках РК, - сообщили в ведомстве.

При возникновении вопросов касательно происхождения и качества препарата казахстанев просят обращаться по контактам, указанным в приложенной к препарату инструкции.

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