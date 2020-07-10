Какие изменения внесли в правила оказания медпомощи в связи с пандемией COVID-19

В частности, изменения затронули Правила оказания первичной медико-санитарной помощи и Правила прикрепления к организациям первичной медико-санитарной помощи.

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 3 июля 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан", передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули Правила оказания первичной медико-санитарной помощи и Правила прикрепления к организациям первичной медико-санитарной помощи.

Так, говорится, что организация ПМСП обеспечивает оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, утвержденными уполномоченным органом, с соблюдением противоэпидемического режима работы на основании действующих нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В случае обращения пациента по поводу острого заболевания (состояния) или обострения хронического заболевания специалисты организации ПМСП определяют методы диагностики и лечения в соответствии с клиническими протоколами.

При обращении пациента в организацию ПМСП по поводу острого заболевания (состояния) специалист регистратуры или медицинский работник (участковая медицинская сестра (медицинская сестра общей практики), фельдшер, акушер) направляет пациента в доврачебный кабинет (фильтр).

В доврачебном кабинете (фильтре) медицинский работник (участковая медицинская сестра (медицинская сестра общей практики), фельдшер, акушер) после осмотра пациента оказывает необходимую доврачебную медицинскую помощь.

При состояниях, требующих оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи, медицинский работник вызывает дежурного врача или участкового врача. При наличии показаний медицинский работник обеспечивает вызов бригады скорой медицинской помощи и направляет пациента в экстренном порядке в круглосуточный стационар по профилю.

При состояниях, не требующих экстренной госпитализации, дальнейшее наблюдение пациента осуществляется на амбулаторном уровне.

При необходимости оказания специализированной медицинской помощи больным с COVID-19 и пациентам с подозрением на COVID-19 организовываются дистанционные консультации профильных специалистов.

При этом при плановой госпитализации в организацию здравоохранения необходимо дополнительно представить результаты тестирования полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестирование) на COVID-19 со сроком не позднее 5 дней со дня сдачи.

В случае поступления пациента в экстренном порядке в организацию здравоохранения в обязательном порядке производится забор анализа для экспресс тестирования на коронавирусную инфекцию, при положительном результате проводится ПЦР-тестирование на COVID-19.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

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