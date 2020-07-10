Эксперты прокомментировали выступление Токаева на заседании Правительства

Они высказались о трансфертах из Нацфонда, цифровом мониторинге бизнеса, а также о работе госаппарата в период пандемии.

Сегодня Президент Казсым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства, в ходе которого он выступил с рядом заявлений по поводу антикризисных мер. Специалисты Института экономических исследований дали оценку тезисам Главы государства, передает zakon.kz.

Директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Куаныш Бейсенгазин отметил слова Президента о трансфертах из Нацфонда. По его мнению, целевой трансферт - наиболее эффективный метод в кризисные времена.

На борьбу с коронавирусом были потрачены большие средства из бюджета. Во время пандемии доходы населения падают. Чтобы в будущем не возникало больших проблем с бюджетом, мы должны думать о том, как наращивать доходную и расходную часть, нужна оптимизация. В целом из Нацфонда в ежегодном объеме выделятся деньги в виде трансферта. Они, как правило, не имели целевого характера. Сейчас Президент предложил, чтобы эти деньги были четко целевыми и шли либо на инфраструктуру, либо на социальные нужды, - сказал Бейсенгазин.

Он отметил, что таким образом население будет знать источник поступлений, а также будет вестись должный мониторинг распределения средств.

С ним согласился ведущий научный сотрудник Мадияр Кенжебулат. Он добавил, что бюджетные траты в экономике Казахстана в целом нуждаются в совершенствовании.

Я согласен с инициативой Главы государства в том, что деньги должны тратиться по целевому назначению. В ближайшие три года, если не ошибаюсь, 7,7 трлн тенге будет выделено как гарантированный трансфер из Нацфонда. Если эти деньги будут тратиться на решение социальных проблем - это будет правильным решением, - отметил он.

Ведущий эксперт Центра развития предпринимательства Данна Гафятуллина подчеркнула важность цифрового мониторинга малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

В Казахстане на сегодняшний день отсутствует мониторинг. Получая поддержку от государства, бизнес не несет обязанности о создании рабочих мест. Насколько мне известно, сейчас ведется работа по созданию цифрового контроля. Условный "ИП Ахметов" получит 3 млн бюджетных средств. В этом случае у него будет встречное обязательство о привлечении дополнительных рабочих мест, о выплате заработной платы. Соответственно таким образом будет пополняться доходная часть бюджета в виде возврата налогов, - сказала она.

Таким образом, в сложный период люди будут стабильно обеспечены зарплатой и рабочими местами через субъекты МСБ.

На самом деле Казахстан был одним из первых стран в Азии, предпринявших беспрецендентные меры для поддержки бизнеса. Это отсрочка по налогам, по выплатам кредита и многое другое. Как мы видим, сложившаяся ситуация с коронавирусом создает большие угрозы для бизнеса, - сказала Гафятуллина.

Заместитель директора Центра стратегических разработок и устойчивого развития Ибрагимов Заур высказался о критике Президента в отношении работы госаппарата.

Говорить насколько справедлива эта критика очень тяжело, так как сама по себе ситуация с коронавирусом очень тяжелая. Не только Казахстан, но и другие страны столкнулись с пандемией. В некоторых случаях предпринятые меры не дали желаемого эффекта. В разных странах болезнь протекает под разным контекстом. В нашем случае были провалы, но Президент четко указал, что сейчас нужно подойти более серьезно и ответственно, чтобы максимально можно было спрогнозировать эффект тех мер, которые мы примем сейчас, - отметил он.

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