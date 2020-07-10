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Коронавирусной пневмонии могут дать другое название

Новые варианты: "вирусное поражение нижних дыхательных путей", "коронавирусные пневмониты".

Фото : pixabay.com10 июля 2020, 17:12

Коронавирусной пневмонии могут дать другое название из-за отличий протекания заболевания верхних дыхательных путей из-за COVID-19 и бактериальной пневмонии. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала врач пульмонолог, доктор медицинских наук Наталья Латыпова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Коронавирусная инфекция, как правило, стремится к нижним дыхательным путям. Можно сказать, что развитие воспаления в нижних дыхательных путях является типичным для КВИ. Ни одна еще инфекция, известная нам, не имела такого пристрастия к нижним дыхательным путям. Частота поражения легких не сравнима с другими серьезными инфекциями, такими как ГРИПП, корь. Мы сталкивались и с такими видами пневмоний, - рассказала она.

Врач отметила, что при бактериальной пневмонии в легких у пациента происходит накопление бактерий в нижних дыхательных путях и создание там гнойного экссудаты (жидкость, выделяющаяся из мелких сосудов), и так далее. Если же возбудителем болезни легких становится коронавирус, то приток клеточных воспалительных элементов атакует в значительной степени интерстициальную ткань (соединительная ткань), что объединяет, так называемую, коронавирусную инфекцию больше с острыми омеолитами.

И второе отличие – массивное поражение сосудов с развитием гиперкоагуляции (снижение способности крови сворачиваться с появлением склонности к повторным кровотечениям и кровоизлияниям). Поэтому коронавирусное поражение легких, как правило, носит двусторонний характер, эти изменения затрагивают различные сегменты легких, мы называем это поли и мультилобарным поражением. И процент поражения легких значительно выше, чем при бактериальных пневмониях. Поэтому сейчас во всем мире рассматривают возможность отойти от термина "коронавирусная пневмония". И предлагают такие варианты как просто "вирусное поражение нижних дыхательных путей", "коронавирусные пневмониты", как раз для того, чтобы сделать акцент на различиях этих двух процессов: бактериальной пневмонии и коронавирусной пневмонии, - сообщила Латыпова.

Он также обратила внимание, что заболевание протекает дольше привычного. И после выздоровления пациенту будет необходимо несколько недель на восстановление.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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