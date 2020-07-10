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Больше лежать на животе больным пневмонией рекомендуют врачи

Лежать в такой позе необходимо несколько часов, при тяжелом состоянии до 12-16 часов.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz10 июля 2020, 17:19

Больше лежать на животе больным пневмонией рекомендует врач пульмонолог, заведующая кафедрой семейной медицины НАО "Медицинский университет Астана", доктор медицинских наук Наталья Латыпова, передает корреспондент zakon.kz.

Очень важно обеспечить хорошую вентиляцию нижних отделов, то есть экскурсию грудной клетки. Почему часто звучит "лежите чаще на животе", потому что лежа на спине экскурсия грудной клетки со стороны спины, так называемых базальных отделов, ограничивается. Для того, чтобы ее увеличивать, нужно спину открывать, это достигается в положении на животе. При появлении респираторных симптомов, а еще, если это подтверждено на рентгенограмме или компьютерной томографии, мы рекомендуем включать почаще эту позу, - рассказала Наталья Латыпова на брифинге в СЦК.

По ее словам, лежать в такой позе необходимо несколько часов, при тяжелом состоянии до 12-16 часов.


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