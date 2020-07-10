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В Альпах снег стал розового цвета

Ученые знают, что это за явление. Но не могут понять, почему это происходит там и в это время года.

Фото : techcult10 июля 2020, 17:31

В итальянских Альпах поверхность ледника Пресена окрасилась в розовый цвет, передает zakon.kz со ссылкой на techcult.ru.

Ученые знают, что это за явление. Но не могут понять, почему это происходит там и в это время года. А скептики уверены, что этот "арбузный снег" является новым и важным признаком грядущей климатической катастрофы.

"Арбузный снег" - так ласково называют это явление итальянцы. Но он может стать и "кровавым", как снег на антарктической станции им. Вернандского, окрасившийся в багровый цвет. То же самое наблюдалось на Аляске и в Гренландии.

Причиной этого явления, по данным ученых, являются одноклеточные водоросли Chlamydomonas nivalis. В период цветения их становится так много, что издалека масса водорослей в мелкой луже талой воды выглядит кровавым пятном.

Ученых тревожит, почему в итальянских Альпах сложились такие условия, которые обеспечили массовое цветение водорослей. Обычно масштаб этого явления был совсем не велик и все заканчивалось быстро. Но сейчас в этом регионе так тепло, что лед тает, а водоросли цветут, и конца этому процессу не видно.

Розовый цвет отражает солнечный свет хуже чистой белизны снега. Значит, поверхность ледника будет аккумулировать все больше тепла и таять еще быстрее.

Ученые признают, что вопросами жизнедеятельности водорослей на ледниках никто в мире глубоко не занимался, а потому вопросов сейчас больше, чем ответов. Это значит, что нам надо расширять свои познания, чтобы понять, что сулит в будущем планете "кровавый" или "арбузный" снег.


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