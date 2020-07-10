Лукашенко предупредил об угрозе развала Беларуси

Президент отметил, что перемены в Беларуси должны идти "от конституции, а не от майдана".

Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Беларуси, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.

Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я - мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты, - отметил Лукашенко.

При этом президент отметил, что перемены в Беларуси должны идти "от конституции, а не от майдана". В противном случае, по его словам, страна перечеркнет свою историю.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. В ходе избирательной кампании были задержаны некоторые лидеры оппозиции и кандидат Виктор Бабарико. При этом в МВД республики подчеркивают, что задержания не связаны с политикой и вызваны нарушением порядка проведения массовых мероприятий. Самого Бабарико подозревают в неуплате налогов в Белгазпромбанке, которым он руководил ранее.

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