Что делать, если у вас появились симптомы COVID-19

У большинства течение заболевания проходит в течение 2-х недель. Но и после у пациента может сохраняться слабость, повышенная утомляемость, легкое покашливание и так далее, но это не повод для выраженного беспокойства.

Как лечить симптомы коронавирусной инфекции дома рассказала сегодня в Службе центральных коммуникаций врач пульмонолог, доктор медицинских наук Наталья Латыпова, сообщает корреспондент zakon.kz

Нужно сказать, что течение этого заболевания длительное. Начало, как правило, постепенное, крайне редко бывает так, что респираторные симптомы, признаки поражения нижних дыхательных путей появляются с первых дней заболевания. Условно можно выделить несколько периодов, - начала Латыпова.

Первый период, это когда агент (инфекция) попадает в верхние дыхательные пути и впервые макроорганизм включает свой иммунный ответ. Этот период условно можно назвать интоксикационным. То есть момент, когда в организме появляются противовоспалительные биологически активные вещества, те, что позволяют бороться с вирусным моментом.

Это проявляется в виде лихорадки, повышения температуры разного уровня, от 37,5 до 40, слабость, ломота в теле, выраженная потливость. Слабость иногда может достигать выраженной степени, человек буквально не может встать. Это период в среднем продолжает неделю. Иногда может укорачиваться, это зависит от группы риска, фоновых состояний, и так далее. Но в среднем от 5 до 10 дней, - рассказала врач.

Следующий период – период появления непосредственно респираторных синдромов. Врачи предполагают, что это совпадает с началом попадания вируса в респираторные отделы. Характеризуется это появлением кашля, как правило, это малопродуктивный сухой кашель. И, возможно, появлением одышки, боли в грудной клетки, ограничением вдоха.

Насколько это опасно? Опасно не столько возникновение этих симптомов, сколько их прогрессирование, нарастание в течение нескольких дней после их появления. Нужно правильно оценить насколько идет дальше динамика процесса. При не тяжелом течении, у большинства пациентов респираторный период не продолжительный. В этот период может сохраняться и интоксикация, усиливаться одышка и все респираторные симптому, - добавила она.

Скорей всего, в этот момент у пациента развивается пневмония, но она незначительна. И об этом говорят и сами симптомы. У группы риска (хроники, пожилые люди и так далее) этот этап может прогрессировать и удлиняться до трех-четырех недель и вмениться потом периодом восстановления.

Лечение нужно выбирать исходя их анализа, динамики и периодизации процессов. В первый период, когда происходит борьба организма и включения собственных иммунных сил, и которая, как правило является решающей – не требуется назначение антибиотиков и гормонов. Если, конечно, у пациента не критическое состояние. Вообще оценка динамики процесса именно в эту неделю позволяет решить какую стратегию мы выберем позже, - сообщила врач.

Латыпова против антибиотиков и гормонов на первой этапе по ряду причин:

- из-за применения антибиотиков, организм перестает на них реагировать.

- антибиотики борются с бактериями, а потом, они в принципе не эффективны против вирусов, и даже могут оказать обратный эффект.

Используя несколько разных антибиотиков есть вероятность пролонгировать присутствие вируса в организме и ослабить иммунитет.

Назначение антибиотиков оправдано только в исключительных случаях, когда врча твердо уверен в присутствии бактериального воспаления, а не вирусного.

Чем могут помогать пациенты своему организму на начальных этапах?

Это обычные противосполительные средства, которые позволяют снизить температуру, если она выше 38,5 градусов, облегчить ломоту в организме, слабость, нестероидные противовоспалительные средства. Обильно питье. В первый период желательно обойтись минимумом воздействия на организм. Обойтись подручными средствами: питье, регидротация, противовоспалительные средства. В некоторых случаях врач может назначать какие-то контролирующие препараты, в том числе и для разжижения крови, для группы риска, - сообщила Латыпова.

Во второй период, когда появляются респираторные симптомы (это 7-10 день), важно оценить динамику самого процесса. Если температура идет на спад, уменьшается слабость и признаки интоксикации (первый этап) – это свидетельствует о том, что нет прогрессирования заболевания.

Если есть снижение сатурации, нарастание одышки, то это повод сигнализировать врачу. Либо если это появляется внезапно вызвать скорую помощь, и тогда будут добавлены необходимые медикаменты. Это могут быть антикоагулянты (для разжижения крови), усиление противовоспалительной терапии, может быть некоторая часть нуждается в антибиотиках, если есть признаки появления вторичной бактериальной инфекции, новая волна лихорадки, появление лабораторных показаний, - продолжила врач.

К слову, по ее словам, часть пациентов может и не увидеть этот этап, при легком течении. Особенно молодежь. У них болезнь может выражаться в легком покашливании. И это будет единственным признаком поражения дыхательных путей, которое может заканчиваться в течение нескольких дней.

У большинства течение заболеваний проходит не более двух недель. После этого в восстановительном периоде в течение длительного времени может сохраняться слабость, повышенная утомляемость, легкое покашливание, некоторое ограничение вдоха, но это не повод для выраженного беспокойства, если это единственные симптомы. Потому что мы еще не знаем, сколько это может продолжаться. Время покажет. Но наблюдая сейчас пациентов, мы видим, что этот период затягиваться на более длительных срок, чем то, что мы привыкли видеть при других вирусных инфекциях, - добавила она.

В восстановительный период Латыпова рекомендует подключать дыхательную гимнастику, свежий воздух, прогулки, восстановление бытовой активности.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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