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В Гонконге закрывают школы из-за коронавируса

Решение принято властями города в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников.

Фото : EPA/UPG10 июля 2020, 18:16

Школы Гонконга прекратят работу с понедельника, 13 июля, из-за новой вспышки коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По словам министра образования Кевина Яна, решение принято в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников.

Прийти в школы смогут только выпускники для сдачи экзаменов, при условии ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции.

Школы в Гонконге закрыли в январе, их работа возобновилась с мая. Однако в последние дни в Гонконге вновь начался рост заражений коронавирусом. Так, 9 июля в Гонконге выявили 34 случая - самый высокий показатель за более чем три последних месяца.


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