Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа.

От продолжительной болезни скончался кинорежиссер Калдыбай Абенов. Об этом сообщил Государственный центр поддержки национального кино, передает zakon.kz..

Коллектив Киноцентра выражает глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины казахстанского кинорежиссера Калдыбая Абенова. Коллеги и друзья режиссера отмечают, что Калдыбаю Сеитбатталовичу была присуща сильная гражданская позиция и обостренное чувство справедливости. Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа, - говорится в сообщении, размещенном в instagram.



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С 2002 года Калдыбай Абенов работал преподавателем в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, где читал лекции на факультете кино и телевидения.

А начиналось все в знаменитом ВГИКе, куда Калдыбай поступил на курс к легендарному Юрию Озерову. Потом были семь короткометражных картин, два документальных фильма "Поручик Батырхан" и "Шакарим" и, наконец, полнометражный художественный фильм "Аллажар", посвященный событиям декабря 1986 года. Сегодня мало кто помнит, что главную роль в этом фильме сыграл тогда еще совсем юный Акан Сатаев. Это фильм был на сложную трагическую тему и с трагической судьбой.

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Свой главный фильм режиссер снимал целых восемь лет и был уверен, что "Аллажар" смог выполнить свою миссию перед историей, перед народом и перед героями Желтоксана.

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