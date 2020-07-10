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Скончался кинорежиссер Калдыбай Абенов

Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа.

Фото : Радио Азаттык10 июля 2020, 18:45

От продолжительной болезни скончался кинорежиссер Калдыбай Абенов. Об этом сообщил Государственный центр поддержки национального кино, передает zakon.kz..

Коллектив Киноцентра выражает глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины казахстанского кинорежиссера Калдыбая Абенова. Коллеги и друзья режиссера отмечают, что Калдыбаю Сеитбатталовичу была присуща сильная гражданская позиция и обостренное чувство справедливости. Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа, - говорится в сообщении, размещенном в instagram.

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Коллектив Киноцентра выражает глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины казахстанского кинорежиссера Калдыбая Абенова. Коллеги и друзья режиссера отмечают, что Калдыбаю Сеитбатталовичу была присуща сильная гражданская позиция и обостренное чувство справедливости. Несмотря на продолжительную болезнь, он мечтал воплотить на съемочной площадке три новых сценария об исторической судьбе казахского народа. ⠀ С 2002 года Калдыбай Абенов работал преподавателем в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, где читал лекции на факультете кино и телевидения. А начиналось все в знаменитом ВГИКе, куда Калдыбай поступил на курс к легендарному Юрию Озерову. Потом были семь короткометражных картин, два документальных фильма "Поручик Батырхан" и "Шакарим" и наконец полнометражный художественный фильм "Аллажар", посвященный событиям декабря 1986 года. Сегодня мало кто помнит, что главную роль в этом фильме сыграл тогда еще совсем юный Акан Сатаев. Это фильм был на сложную трагическую тему и с трагической судьбой. ⠀ Свой главный фильм режиссер снимал целых восемь лет и был уверен, что "Аллажар" смог выполнить свою миссию перед историей, перед народом и перед героями Желтоксана.

Публикация от Kazakh Cinema (@kazakh.cinema) 10 Июл 2020 в 2:27 PDT



С 2002 года Калдыбай Абенов работал преподавателем в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, где читал лекции на факультете кино и телевидения.
А начиналось все в знаменитом ВГИКе, куда Калдыбай поступил на курс к легендарному Юрию Озерову. Потом были семь короткометражных картин, два документальных фильма "Поручик Батырхан" и "Шакарим" и, наконец, полнометражный художественный фильм "Аллажар", посвященный событиям декабря 1986 года. Сегодня мало кто помнит, что главную роль в этом фильме сыграл тогда еще совсем юный Акан Сатаев. Это фильм был на сложную трагическую тему и с трагической судьбой.

Свой главный фильм режиссер снимал целых восемь лет и был уверен, что "Аллажар" смог выполнить свою миссию перед историей, перед народом и перед героями Желтоксана.


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