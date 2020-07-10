В Алматы продолжается трансформацию акиматов под "Open space"

В рамках концепции "Слышащего государства" запускается Telegram бот "Auezov Audany online consultant – далее Онлайн консультант" предназначен для построения эффективной коммуникации между жителями и Аппаратом акима Ауэзовского района и другими заитересованными лицами. Бот – это виртуальный собеседник, который встраивается в мессенджер

Теперь жители Ауэзовского района получат возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности по принципу "одного окна", избегая посещения нескольких различных инстанций, передает zakon.kz.

На открытой площадке жители района будут получать услуги и консультации специалистов сферы образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

В рамках концепции "Слышащего государства" запускается Telegram бот "Auezov Audany online consultant – далее Онлайн консультант" предназначен для построения эффективной коммуникации между жителями и Аппаратом акима Ауэзовского района и другими заитересованными лицами. Бот – это виртуальный собеседник, который встраивается в мессенджер Telegram и работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Основные функции бота: предоставлять общую информацию, отчетность о деятельности района (миссия, задачи, структура, контакты), обеспечивать обратную связь и проведения социального опроса.

С помощью онлайн консультанта жители имеют прямой контакт к государственным органам в онлайн формате период пандемии covid19, то есть пользователь, сидя дома с месенджера Telegram формирует и отправляет свое обращение по типовым вопросам, также контролирует срок исполнения и прозрачность динамики исполнения обращения.

Кроме этого запускается "Call center", с оснащением оборудования (мини АТС) где позволяет сохранять входящие и исходящие звонки и вести максимально информативную базу данных пользователей. АТС позволяет в случае производственное необходимости расширять количество операторов без дополнительных расходов, а также нахождение оператора может быть в любом месте, где есть доступ к сети интернет без дополнительных затрат. Кроме этого, позволяет организовывать удаленные рабочие места операторов в количестве до тридцати пользователей калл центра.

Также в центре предусмотрено детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги. В центре горожане могут получить некоторые услуги ЦОН (разные справки, ЭЦП ключ, постановка на очередь, на жилье, дет.сад, школу, сдавать документы и т.д.) отведено место для самообслуживания с оснащением компьютера и принтера. Кроме этого, посетителям предусмотрено сеть Wi-Fi.

Открытость и прозрачность госорганов – главные приоритеты в нашей работе. Мы запустили несколько проектов. Работает "Открытый бюджет". Госорганы переводят весь документооборот в электронный формат. Автоматизация госуслуг позволяет снизить бытовую коррупцию и оперативно реагировать на обращения граждан, - отметили представители районного акимата.

Проект сервисного акимата, предоставляющий услуги в новом формате, запущен акиматом Ауэзовского района совместно с Департаментом по противодействию коррупции Алматы.

В "Сервисном акимате" диалог с услугополучателем строится максимально открытым и прозрачным. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики", - отметил в ходе открытия руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" поставил задачу "воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все запросы граждан.

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