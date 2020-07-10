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В Алматы на выходные ограничат движение на одном из участков улицы Толе би

Временные ограничения вводятся для замены отрезка магистрального трубопровода.

Фото : stroyobzor.ua10 июля 2020, 19:01

В Алматы с 8 часов утра 11 июля до 6 часов утра 13 июля 2019 года движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Кожамкулова до улицы Шарипова будет закрыто в обоих направлениях, передает zakon.kz.

Временные ограничения вводятся для замены отрезка магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента, - сообщили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития.
.

Как отмечается, запланированная в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону названная реконструкция необходима
для минимизации рисков в процессах обеспечения теплоэнергией жителей Алматы в осенне-зимний период.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка, - говорится в сообщении.


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