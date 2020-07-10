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ВОЗ направила группу экспертов в Китай

Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании того, как коронавирус передался от животных к человеку.

Фото : Pixabay10 июля 2020, 19:06

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса COVID-19. Об этом сказала на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Они вылетели, находятся сейчас в полете. Группа будет определять объем работ, - заявила Харрис, добавив, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.

Харрис отметила, что цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании того, как коронавирус передался от животных к человеку. При этом ВОЗ не будет участвовать в работе этой независимой группы.

Накануне стало известно, что независимая спецкомиссия изучит действия ВОЗ, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавируса.


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