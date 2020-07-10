Хомяки оказались под угрозой вымирания

Хомяки попали под угрозу вымирания вместе с мадагаскарскими лемурами и африканскими обезьянами. Изменения климата, экология – тому причины.

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus попал в список Международного союза охраны природы с пометкой Critically Endangered – находящийся под угрозой исчезновения, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Грызуна признали видом, находящимся на грани полного исчезновения, по нескольким причинам.

Так, например, на исчезновение животных влияют рост городов, строительство дорог, выращивание сельскохозяйственных культур с применением пестицидов, загрязнение окружающей среды, изменения климата.

Также на грани исчезновения находятся и другие животные – африканские обезьяны, северный гладкий кит, мадагаскарские лемуры.

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