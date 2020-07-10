Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хомяки оказались под угрозой вымирания

Хомяки попали под угрозу вымирания вместе с мадагаскарскими лемурами и африканскими обезьянами. Изменения климата, экология – тому причины.

Фото : Pixabay10 июля 2020, 19:26

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus попал в список Международного союза охраны природы с пометкой Critically Endangered – находящийся под угрозой исчезновения, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Грызуна признали видом, находящимся на грани полного исчезновения, по нескольким причинам.

Так, например, на исчезновение животных влияют рост городов, строительство дорог, выращивание сельскохозяйственных культур с применением пестицидов, загрязнение окружающей среды, изменения климата.

Также на грани исчезновения находятся и другие животные – африканские обезьяны, северный гладкий кит, мадагаскарские лемуры.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты