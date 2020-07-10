Двух жителей Кокшетау задержали за спекуляцию лекарствами

По всем фактам возбуждены досудебные производства по ст. 214 УК РК (незаконное предпринимательство).

Сотрудниками криминальной полиции была пресечена незаконная деятельность 41-летнего местного жителя, занимавшегося реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене, передает zakon.kz.

При этом мужчина не имел при себе каких-либо разрешительных документов. При осмотре места жительства подозреваемого, полицейскими обнаружены и изъяты денежные средства, а также различные лекарственные препараты, - сообщили в полиции.

Второй факт незаконной продажи медикаментов был пресечен 10 июля сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности.

Задержание подозреваемой с поличным стражи порядка провели сразу же после совершения коммерческой сделки по продаже лекарств.

В рамках проведения следственных действий у 23-летней жительницы Кокшетау изъят пакет, в котором находились лекарственное средство «Цепим», а также денежные средства, вырученные с продажи.

По всем фактам возбуждены досудебные производства по ст. 214 УК РК (незаконное предпринимательство).

Как отметили в ДП, по поручению главы государства, акмолинские полицейские продолжают проведение рейдовых и профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной продажи лекарственных средств на территории региона.

Так, с 5 по 10 июля выявлено 6 таких нарушений, в том числе 4 факта в Кокшетау и по одному в Бурабайском и Шортандинском районах. По итогам проведённых мероприятий из незаконного оборота изъято почти 1300 упаковок различных лекарственных препаратов.

Полицейские просят жителей области сообщать об известных им фактах незаконной продажи медикаментов в правоохранительные органы.

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