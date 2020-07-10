Адвокатов по делу Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение этики

В качестве представителя потерпевших в деле участвует Александр Добровинский, в качестве защитника Михаила Ефремова - Эльман Пашаев.

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, передает zakon.kz.

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела, - сообщили в Федеральной палате адвокатов tass.ru.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

В качестве представителя потерпевших в деле участвует адвокат Адвокатской палаты Москвы Александр Добровинский, в качестве защитника Михаила Ефремова - адвокат Адвокатской палаты Северной Осетии Эльман Пашаев.

Ранее в ФПА выражали обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для саморекламы, дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В этой связи в ФПА напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу, а высказываниям адвоката "должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости". Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях "следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность".

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