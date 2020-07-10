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В Алматинской области задержали завреанимацией за продажу дефицитных лекарств

При личном досмотре были изъяты свыше 90 флаконов таких препаратов как Севофлуран, Цефтриаксон, Меобактрин, Альбунорм, Неоцитотект, Октагам, Архимакс, Меропенем, Годовист и Пропофол.

Фото : пресс-служба Департамента полиции города Алматы10 июля 2020, 20:31

Завреанимацией больницы одного из районов Алматинской области задержан за продажу дефицитных лекарственных препаратов, передает zakon.kz.

Сотрудниками криминальной полиции Алматы была получена оперативная информация. После чего врач был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина.

При личном досмотре были изъяты свыше 90 флаконов таких препаратов как Севофлуран, Цефтриаксон, Меобактрин, Альбунорм, Неоцитотект, Октагам, Архимакс, Меропенем, Годовист и Пропофол.


Кроме того, в ходе обысковых мероприятий изьяты денежные средства в размере 1 миллион 370 тысяч тенге, вырученные доктором от ранее проданных медицинских препаратов. По данному факту проводится досудебное расследование.


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