Ливия возобновила экспорт нефти
Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного хранилищам и инфраструктуре.
Национальная нефтяная корпорация Ливии NOC возобновила экспорт нефти после полугодового перерыва, передает zakon.kz со ссылкой на NOC.
Первый танкер будет отправлен из порта Эс-Сидр. "Наряду с потерями производства на $6,5 млрд, которые мы, как нация, понесли, NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.
Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды ливийских динаров, по подсчетам NOC.
Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного хранилищам и инфраструктуре в результате незаконной блокировки, введенной 17 января.
Ранее NOC сообщала, что Ливия не сможет добывать более 650 тыс. баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с 1,2 млн в начале 2020 года в результате блокировки работы нефтедобывающей промышленности.
Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром в январе 2020 года заблокировала объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии.
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