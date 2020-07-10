Ливия возобновила экспорт нефти

Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного хранилищам и инфраструктуре.

Национальная нефтяная корпорация Ливии NOC возобновила экспорт нефти после полугодового перерыва, передает zakon.kz со ссылкой на NOC.

Первый танкер будет отправлен из порта Эс-Сидр. "Наряду с потерями производства на $6,5 млрд, которые мы, как нация, понесли, NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.

Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды ливийских динаров, по подсчетам NOC.

Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного хранилищам и инфраструктуре в результате незаконной блокировки, введенной 17 января.

Ранее NOC сообщала, что Ливия не сможет добывать более 650 тыс. баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с 1,2 млн в начале 2020 года в результате блокировки работы нефтедобывающей промышленности.

Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром в январе 2020 года заблокировала объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии.

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