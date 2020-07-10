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В Алматы сегодня стартовала широкомасштабная акция

Мы прежде всего не только думаем о себе, но и о своих самых близких и родных людях, детях и родителях.

Фото : -10 июля 2020, 22:25

В Алматы стартовала акция "Берегите себя! Берегите близких! Носите маску!", передает zakon.kz.

Ее цель – привлечь внимание горожан к элементарным требованиям, выполнение которых убережет их от заражения опасным вирусом.

Надевая маску и соблюдая требования карантина, мы прежде всего не только думаем о себе, но и о своих самых близких и родных людях, детях и родителях. Именно для них он особенно опасен и может стать роковым. Защитите себя и свою семью, помогите остановить вирус! Это зависит сейчас от каждого из нас!


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