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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

В докладе Российского совета по международным делам констатировалась усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото : пресс-служба Кремля11 июля 2020, 00:42

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, - заявил Путин.

Ранее, 7 июля, эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и Института международных исследований Фуданьского университета выпустили доклад, в котором констатировали усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в докладе говорилось, что США нацелены на соперничество с крупными державами, а Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, и активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, применяет против них инструменты сдерживания.


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