Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

В докладе Российского совета по международным делам констатировалась усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, - заявил Путин.

Ранее, 7 июля, эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и Института международных исследований Фуданьского университета выпустили доклад, в котором констатировали усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в докладе говорилось, что США нацелены на соперничество с крупными державами, а Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, и активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, применяет против них инструменты сдерживания.

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