В Актобе скончался главврач инфекционной больницы

Он лечился в инфекционной больнице, которую сам и возглавлял.

Фото : diapazon.kz

Главный врач инфекционной больницы в Актобе Калихан Козбагаров умер от пневмонии, передает zakon.kz. Согласно информации diapazon.kz, тест на коронавирус у Козбагарова - отрицательный. У него была пневмония, короновирус не подтвердился. Калихана Есбосыновича не стало 10 июля после обеда. Нам не верится. Мы переживали за него всей больницей. Последние 2 дня ему стало лучше, мы так обрадовались. Сегодня попросил кумыс, мы решили, что он выздоравливает, и все будет хорошо, но около 16 часов его жизнь оборвалась. В октябре Калихану Козбагарову исполнилось бы 60 лет. Это был великолепный врач, руководитель, человек. Он был предан своему делу. Сам лично ходил по отделениям, где лежали больные с коронавирусной инфекцией, проводил обходы дважды в день, переживал за каждого. но себя наш врач спасти не смог, - рассказали коллеги погибшего.

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