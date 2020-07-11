Илон Маск обогнал Баффетта в списке богатейших людей мира

Теперь Маск находится на седьмой позиции в рейтинге, обогнав председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск "взлетел" в списке самых богатых людей в мире, теперь 49-летний американский предприниматель даже богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway мультимиллиардера Уоррена Баффета, сообщает zakon.kz.

По данным агентства Bloomberg, состояние Маска 10 июля возросло на 6,1 миллиарда долларов. Это произошло после того, как акции Tesla подорожали на 11%. Состояние главы SpaceX на сегодняшний день оценивается в 70,5 миллиарда долларов. При этом состояние председателя совета директоров Berkshire Hathaway, по данным агентства, — 67,8 миллиарда долларов.

Теперь Маск находится на седьмой позиции в рейтинге, обогнав помимо Уоррена Баффетта, совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires Мукеша Амбани, а также сооснователя Google Сергея Брина.

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