Кому пандемия, кому способ заработать – кое-что о похоронных агентствах

Из чего складывается цена на погребение, и кто пользуется состоянием горем убитых родственников.

Небольшие похоронные агентства в Казахстане зачастую воспринимают ситуацию с коронавирусом, как способ обогатиться. Обычные услуги нередко предлагаются за большие деньги теми, кто не имеет ни транспорта, ни специалистов, ни лицензии, сообщает zakon.kz.

Первый канал "Евразия" выяснял из чего складывается цена на погребение, и кто пользуется состоянием горем убитых родственников.

У Татьяны Морозовой две недели назад от коронавируса умер отец. Похоронному бюро семья отдала почти 400 тысяч тенге. За эти деньги обещали сделать все, как требуют санврачи: специалисты будут в противочумных костюмах, а тело вывезут на специальном транспорте. Но реальность сильно отличалась от обещаний.

По словам Татьяны прислали такси от inDriver с ящиком, чей водитель даже не знал, что будет перевозить умершего от COVID-19. Когда узнал, попросил специальный костюм у родственников усопшего. Его знакомый подрядил на вызов за 15 тыс. тенге.

Так как противочумных костюмов у похоронного бюро не было, семье пришлось дополнительно раскошелиться.

В таком положении оказались почти все, чьи родственники умерли от вируса. Цены астрономические. Однако даже за такие деньги не все соглашаются помочь проводить человека в последний путь.

- Коронавирус?

– Да.

– Нет, не обслуживаем. Лицензии нету.

– А для этого лицензия еще нужна?

– Мхм.

Это те организации, которые работают на рынке ритуальных услуг не первый год и дорожат своей репутацией. К сожалению, семья Татьяны Морозовой столкнулась с так называемыми агентами. Их сейчас появилось много. Есть спрос. Но из чего складывается цена за эти услуги?

На кладбище пояснили, что земля выделяется абсолютно бесплатно. За что же родственники отдают такие деньги?

Сложности проблемы в том, что это негатив, тяжелое состояние людей и нет правильной информации. У нас СЭС менял параметры несколько раз. То они не разрешают хоронить в цинке, то разрешают. То машина нужна с перегородкой, то не нужна, - объясняет директор похоронного бюро Людмила Кучерова.

По ее словам, эти самые мелкие агенты оперативно подстраиваются под постоянно меняющиеся требования санитарных врачей. Еще у них непонятно откуда тесная связь с санитарами моргов. Быстро получают информацию о родственниках усопшего и тут же предлагают свои услуги. Убитые горем люди готовы заплатить любые деньги, лишь бы достойно похоронить близкого человека.

- Если COVID-19, 300 тысяч.

– Сколько?

– 300.

- Полностью вся процедура 300 тысяч?

– Полностью под ключ, да.

По телефону обещают, но практически не оснащены всем необходимым. Вот и присылают вместо спецтранспорта такси и заставляют дополнительно покупать костюмы. В похоронном бюро пояснили, что можно абсолютно бесплатно предать земле тело покойного. Нужно только соблюдать все требования эпидемиологов. Кстати, их присутствие во время погребения обязательно.

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