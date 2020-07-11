Игры без ЛГБТ-персонажей не смогут претендовать на премию BAFTA

Для претендентов на престижную премию Британской академии в области компьютерных игр разработаны новые "стандарты разнообразия".

Организаторы британской премии BAFTA ввели новые условия для получения награды среди игровых разработчиков, передает zakon.kz.

Для претендентов на престижную премию Британской академии в области компьютерных игр BAFTA Games Awards разработаны новые "стандарты разнообразия", сообщает специализированное издание GamesIndustry.

В частности, в одном из пунктов стандарта A указано, что один из главных героев игры должен иметь отношение к различным группам. Что касается игр, в которых отсутствует сюжет, то в ней, например, количество ЛГБТ-персонажей должно составлять не менее 10% от числа остальных героев. При этом должен соблюдаться так называемый гендерный баланс, т. е. количество мужчин и женщин в числе персонажей должно быть равным.

10% среди всех персонажей должны представлять ЛГБТ-движение, а 7% относиться к инвалидам. Около 1/5 всех персонажей должны являться представителями этнических меньшинств. Озвучка меньшинств должна осуществляться актерами, которые эти меньшинства представляют.

Новые правила вступят в силу с 2021 года.

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