Мировая экономика погрязла в огромных долгах

Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности.

Государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ), передает Lenta.ru.

11 триллионов долларов на спасение мировой экономики уже направлены. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности.

Но США и Китай станут исключением.

Чрезвычайную помощь от МВФ уже получили семьдесят две страны. Бедные страны должны иметь доступ к льготному финансированию, а в некоторых случаях, к грантам, чтобы не погрязнуть в долгах, отмечают эксперты. Ранее МВФ определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!