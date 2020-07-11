1708 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
Всего в стране подтверждено 56 455 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 698;
- бессимптомных носителей - 1010.
Всего в стране подтверждено 56 455 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
в Атырауской области - 7393(+243),
в городе Алматы - 7118(+223),
в городе Нур-Султан -6477(+120),
в Карагандинской области - 5910(+120),
в городе Шымкент - 3849(+80),
в ЗКО - 3794(+95),
в Алматинской области - 3048(+109),
в ВКО - 2701(+154),
в Туркестанской области - 2164(+58),
в Актюбинской области - 2075(+87),
в Жамбылской области - 2039(+68),
в Мангистауской области - 1870(+76),
в Павлодарской области - 1675(+59),
в Кызылординской области -1639(+61),
в Акмолинской области - 1615(+34),
в СКО - 1588(+56),
в Костанайской области - 1500(+65).
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