1708 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 56 455 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 698;

- бессимптомных носителей - 1010.

Всего в стране подтверждено 56 455 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

в Атырауской области - 7393(+243),

в городе Алматы - 7118(+223),

в городе Нур-Султан -6477(+120),

в Карагандинской области - 5910(+120),

в городе Шымкент - 3849(+80),

в ЗКО - 3794(+95),

в Алматинской области - 3048(+109),

в ВКО - 2701(+154),

в Туркестанской области - 2164(+58),

в Актюбинской области - 2075(+87),

в Жамбылской области - 2039(+68),

в Мангистауской области - 1870(+76),

в Павлодарской области - 1675(+59),

в Кызылординской области -1639(+61),

в Акмолинской области - 1615(+34),

в СКО - 1588(+56),

в Костанайской области - 1500(+65).

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