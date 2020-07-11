Количество выздоровевших от КВИ в Казахстане достигло 32 500 человек

Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Фото : Tuzlanski

В Казахстане 685 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 129, в городе Алматы - 46, в городе Шымкент - 12, в Акмолинской области - 34, в Актюбинской области - 29, в Атырауской области - 36, в Восточно-Казахстанской области - 25, в Жамбылской области - 50, в Западно-Казахстанской области - 62, в Карагандинской области - 92 в Костанайской области - 9, в Кызылординской области - 30, в Мангистауской области - 17, в Павлодарской области -19, в Северо-Казахстанской области - 82, в Туркестанской области - 13. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 32 500 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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