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Количество выздоровевших от КВИ в Казахстане достигло 32 500 человек

Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Фото : Tuzlanski11 июля 2020, 09:33

В Казахстане 685 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 129,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкент - 12,

в Акмолинской области - 34,

в Актюбинской области - 29,

в Атырауской области - 36,

в Восточно-Казахстанской области - 25,

в Жамбылской области - 50,

в Западно-Казахстанской области - 62,

в Карагандинской области - 92

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 30,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области -19,

в Северо-Казахстанской области - 82,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 32 500 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.


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