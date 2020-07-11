Количество выздоровевших от КВИ в Казахстане достигло 32 500 человек
Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Фото : Tuzlanski11 июля 2020, 09:33
В Казахстане 685 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 129,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкент - 12,
в Акмолинской области - 34,
в Актюбинской области - 29,
в Атырауской области - 36,
в Восточно-Казахстанской области - 25,
в Жамбылской области - 50,
в Западно-Казахстанской области - 62,
в Карагандинской области - 92
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области - 30,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области -19,
в Северо-Казахстанской области - 82,
в Туркестанской области - 13.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 32 500 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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