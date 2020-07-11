Какая погода ожидает казахстанцев в выходные

На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара.

11-13 июля 2020 года в республике ожидается неустойчивая погода, связанная с выходом ложбин циклона с севера и юга. Местами пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Затем с продвижением отрога антициклона ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

Лишь на востоке республики весь период дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града. На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара.

Погода в Алматы: Ясно, +28.

Погода в Нур-Султане: Ясно, +23.

Полный прогноз погоды на 11 июля.

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