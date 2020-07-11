Какая погода ожидает казахстанцев в выходные
На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара.
Фото : Portal Costa Azul11 июля 2020, 09:43
11-13 июля 2020 года в республике ожидается неустойчивая погода, связанная с выходом ложбин циклона с севера и юга. Местами пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Затем с продвижением отрога антициклона ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.
Лишь на востоке республики весь период дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града. На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара.
Погода в Алматы: Ясно, +28.
Погода в Нур-Султане: Ясно, +23.
Полный прогноз погоды на 11 июля.
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