Десять человек утонули на египетском пляже, пытаясь спасти девочку

Спасателей на пляже не было. Все пляжи Египта, кроме тех, которые при отелях, закрыты из-за пандемии коронавируса.

Десять взрослых и ребенок погибли на одном из самых опасных пляжей Египта под Александрией, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, со ссылкой на информационный портал Al Balad, десять из них одновременно утонули, пытаясь спасти оказавшегося в воде ребенка. На данный момент на берег вытащили шесть тел, еще пять продолжают искать спасатели.

Но в тот момент спасателей на пляже не было. Все пляжи Египта, кроме тех, которые при отелях, закрыты из-за пандемии коронавируса. Местные жители пытаются посещать пляжи рано утром или поздно вечером, чтобы не попасться патрулям, штрафующим нарушителей.

Этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, его прозвали "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.

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