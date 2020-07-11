Акимат Нур-Султана приступил к реализации поручений Главы государства

В реальном секторе экономики трудоустроено более 12 тыс. рабочих мест.

Усиление мер по борьбе с COVID-19, создание рабочих мест, поддержку МСБ, реализацию проектов по программе «Дорожная карта занятости» и программы «Экономика простых вещей», увеличение доли казсодержания и другие вопросы аким столицы Алтай Кульгинов обсудил с активом города, передает zakon.kz.

Детально были рассмотрены вопросы и даны поручения по направлениям, которые озвучил Глава государства на расширенном заседании Правительства. Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо усилить работу по осуществлению оперативных своевременных мер по нераспространению Covid-19, оказанию пациентам должного лечения, поддержке медицинских работников, наполняемости аптек медикаментами.

По основным показателям социально-экономического развития по итогам первого полугодия наблюдается положительная динамика. Акиматом города ведутся системные работы по созданию условий и привлечению прямых иностранных инвестиций. В текущем году объём инвестиций за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличен на 105%, это 377 млрд тенге. Аким Нур-Султана отметил, что необходимо снимать административные барьеры и поддерживать высокотехнологичные проекты. К примеру, среди поддержанных проектов те, которые необходимы жителям и городу: это заводы по выпуску лифтов, стройматериалов, полиэтиленовых труб, фабрику по выпуску мебели, строительство оптово-распределительных центров, строительство соцобъектов и т.д. Оказывается поддержка в трудоустройстве - в текущем году только программе ДКЗ будет создано 15 тыс. рабочих мест. Через Центр занятости уже трудоустроено более 6 тыс. человек.

Кроме того, в реальном секторе экономики трудоустроено более 12 тыс. рабочих мест. По комплексному плану трудоустройства будет создано свыше 20 тыс. рабочих мест. Объём строительных работ в текущем году составил 121,5%. В текущем городу будет построено 8 тыс. социальных квартир. Значительно будет разгружена очерёдность среди социально-уязвимых слоев населения. Ввод жилья за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 134%. Кроме того, увеличены объёмы обрабатывающей промышленности на 108,3%, объём произведённой продукции МСБ на 115% и т.д. Все поручения Главы государства взяты в работу и будут выполнены в срок.

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